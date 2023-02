Khởi tố Trưởng Ban quản lý dự án ở Nghệ An về tội nhận hối lộ

Ngày 2/2, theo nguồn tin riêng của VTC News, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Hai lãnh đạo ban quản lý bị khởi tố, bắt giam là: Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban quản lý dự án và Lê Quang Sáng, Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn.