Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện Vũ Thị Thu Huyền giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, địa chỉ trụ sở tại số 16, tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Xưởng sản xuất đặt tại cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng cũ (nay là xã Liên Minh, TP Hà Nội) có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Quá trình điều tra xác định, Công ty cổ phần Dược phẩm ABI PHARMA đã bào chế, bán sản phẩm viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Để tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm này, Huyền đã sử dụng các dược phẩm không đủ thành phần các chất như thông tin ghi trên hộp bao bì sản phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ theo quy định.