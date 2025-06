Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 2/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an - C03 (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung VTM (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can, gồm: