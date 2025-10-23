Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thế Anh (47 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM - Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) và Nguyễn Duy Quốc Hùng (nhân viên công ty) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án, một nhân viên khác của công ty là Trịnh Ngọc Hiệp bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.