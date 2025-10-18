Khởi tố TikToker uống rượu bia rồi lái ô tô gây tai nạn khiến 2 người đi cùng tử vong

Ngày 18/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hoàng được biết đến là một TikToker chuyên review ẩm thực, với kênh cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi.