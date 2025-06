Khởi tố Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và nhiều người khác

Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 người, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh (vợ Nghiêm Quốc Hưng); Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.

Trước đó, ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đến vào ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 người gồm: Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng XKLĐ 2), Phương Trường Long (Trưởng phòng XKLĐ 3) Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.

Các bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).