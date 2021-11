Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Bộ Công an trưa nay (4/11) cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.



Theo Bộ Công an, việc khởi tố đối với ông Cường căn cứ vào kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế”.

Ông Trương Quốc Cường. Ảnh: Thúy Hạnh Ông Trương Quốc Cường quê ở Hưng Yên, năm 2006, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Từ năm 2007, ông là Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Cuối năm 2016, ông Trương Quốc Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngày 26/12/2015, Bộ Y tế trả lời về tình trạng hỗn loạn khi tiêm chủng vắc xin dịch vụ. Ông Cường thời điểm đó là Cục trưởng Cục Quản lý Dược chia sẻ: "Không có vắc xin cũng khổ, mà có kiểu này còn khổ hơn. Như này nếu có kiếp sau, tôi không làm ngành y nữa".