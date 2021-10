(CATP) Thời gian qua, trên địa bàn Q3 (TPHCM) xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Đã có nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự... Do đó, hơn bất cứ lúc nào, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa với các loại tội phạm theo khuyến cáo của công an (CA).