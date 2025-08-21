Khởi tố thêm 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu cũ, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. Đối tượng còn làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, chứng thực căn cước công dân và giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Trên cơ sở đó, T.Q.T. đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng trong hoạt động luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội liên quan đến T.Q.T. có sự cấu kết, hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau.