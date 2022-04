Khởi tố thêm 11 người vụ cảnh sát chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 11 người là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Giám định Đại Minh Việt (trụ sở tại phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) về tội “buôn lậu”.



Được biết, đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu hàng hóa thiết bị, máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam, cầm đầu bởi Hoàng Duy Tiến, là cán bộ đội 7 thuộc phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM.





Trước đó, giữa tháng 6/2021 Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Duy Tiến và 4 người khác cũng về tội danh nói trên.



Theo điều tra sơ bộ, Hoàng Duy Tiến là cán bộ đội 7, chuyên trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm buôn lậu của phòng PC03. Tuy nhiên, Tiến đã chủ mưu, thành lập ra 47 công ty, giao cho nhiều người đứng tên để hoạt động buôn lậu.