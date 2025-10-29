Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Tối 29/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là kết quả của quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.