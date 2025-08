Khởi tố tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

Ngày 5/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế lái xe tải tông nữ sinh N.N.B.Tr. (ngụ huyện Trà Ôn cũ) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can Trung ký nhận.

Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.