Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.