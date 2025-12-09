Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Lê Dương| 12/09/2025 21:58

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

z5616582644037_5d4664f9a1f71a53527f2b2a09f1fa59.jpg
Ông Nguyễn Văn Thi. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo nội dung công văn, nhằm bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; giao ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

            Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi
