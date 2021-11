Khởi tố ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế

Sáng nay (4/11), tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục quản lý Dược – Bộ Y tế”.

Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông , về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.