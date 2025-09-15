Khởi tố ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa

15/09/2025 11:28

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thức bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, ông Trần Văn Thức bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

tran-ngoc-thuc.jpg
Ông Trần Văn Thức. Ảnh CTV

Quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn.

Ông Trần Văn Thức từng kinh qua các chức vụ như phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, trước khi được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa (tháng 3-2025).

Ông Trần Văn Thức hiện là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Theo plo.vn
https://plo.vn/khoi-to-ong-tran-van-thuc-nguyen-giam-doc-so-gddt-tinh-thanh-hoa-post870354.html
