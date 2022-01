Khởi tố ông Lê Tùng Vân và 3 người khác tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Cơ quan CSĐT Công an huyên Đức Hòa, tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" gồm: ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi); Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3 người gồm: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị thi hành lệnh bắt tạm giam. Riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại hầu tra.

Ông Lê Tùng Vân chính là người đứng đầu cơ sở gây ồn ào, bức xúc dư luận trong nhiều năm qua, là “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.