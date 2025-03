Khởi tố ông chủ công ty Triệu nụ cười; chấm dứt 'bố chủ tịch, con tổng giám đốc'

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười và nhà của Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Để đánh bóng tên tuổi, Hồ Quốc Thân đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang, giảng dạy triết lý đạo đức... để có được lòng tin của nhà đầu tư.

Vụ hũ tro cốt giá cao ở Nam Định, soi công ty Thanh Bình An Lạc Viên

Trên mạng xã hội lan truyền clip phản ánh việc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên ép gia đình, thân nhân người quá cố phải mua quách hoặc hũ tro cốt của đơn vị này với giá cao. Vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Vậy Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên là doanh nghiệp hoạt động ra sao, tiềm lực của doanh nghiệp này thế nào, ai là người đang điều hành công ty?

Hóa chất Đức Giang: Chấm dứt tình trạng 'bố chủ tịch, con tổng giám đốc'

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) hôm 3/3 công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Hữu Duy Anh (SN 1988) kể từ ngày 3/3.