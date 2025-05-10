Khởi tố ông Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong

Đình Hiếu| 05/10/2025 10:43

Ông Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, cùng 4 người khác đã bị khởi tố do có vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải.

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 (TP Hải Phòng) cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

8e75abb0 e4c5 4585 8feb fe4020bcaae4.jpeg
Khu vực Công ty Tân Thuận Phong đổ trái phép chất thải. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng, gồm: Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, về 2 tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Bùi Đức Huy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong; Bùi Đình Chung - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3, cùng về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Phan Thị Hương Giang - Phó trưởng phòng kế toán, và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty TNHH Tân Thuận Phong, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

94878de8 b96a 4129 8e1a acdb2f5813ba.jpeg
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, được cấp phép nhưng đã không xử lý đúng quy định.

Doanh nghiệp này tổ chức chôn, lấp, đổ trái pháp luật hàng nghìn tấn chất thải, trong đó có hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường tại khu đất của Công ty Đông Dương 3, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường khu vực.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 34 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/khoi-to-ong-bui-van-binh-giam-doc-cong-ty-tan-thuan-phong-2449281.html
