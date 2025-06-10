Khởi tố nữ tài xế tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế tông Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong.

Chiều 6/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lê Thị Cẩm Chi là người điều khiển ô tô 7 chỗ tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong vào tối 3/10.

W-z7087108853870_c284ea456ec6ce0246bd00206bdfac51.jpg
Lê Thị Cẩm Chi tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Trước đó, vào khoảng 21h25 ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ tại Km16+650 Quốc lộ 27 (địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng), gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Lúc này, tổ công tác của xã Dray Bhăng thực hiện phân luồng, cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại vị trí nói trên.

Quá trình làm việc, ông Lê Phước Toàn đã bị ô tô 7 chỗ BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi điều khiển theo hướng từ Đắk Lắk đi Buôn Ma Thuột tông vào người, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Chi đã rời khỏi hiện trường. Sáng 4/10, nữ tài xế này ra trình diện cơ quan công an.

Tại đây, Chi khai có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, nữ tài xế này không vi phạm.

