Khởi tố nữ tài xế tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Chiều 6/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.