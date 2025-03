Khởi tố nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Ma Cai (SN 1976), Fan Guohui (SN 1986) và Li Chuang (SN 1978) - quốc tịch Trung Quốc; Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) - cùng quê Bình Định và Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, quê TP Cần Thơ) về các tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, sáng 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ bắt cóc người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc để tống tiền.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin.