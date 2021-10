Khởi tố nhóm đối tượng bán tạp hoá chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

Bị can Diễm.

Bị can Lến.

Trong đó, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Ngày 13-2-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mỹ cùng về hành vi nêu trên.

Do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.