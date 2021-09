Khởi tố nhân viên bệnh viện làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 cho chị vợ

Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cả 3 bị can trên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú. Theo hồ sơ điều tra, khoảng 6h ngày 31/8, Nguyễn Hoàng Oanh điều khiển xe mô tô BKS 72D1-445.44 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên thì bị tổ tuần tra Công an TP Bà Rịa dừng kiểm tra giấy tờ đi đường vì đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (10/9) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hoàng (SN 1963, là nhân viên Bệnh viện Bà Rịa) và Vũ Thị Kim Ánh (SN 1972, cùng trú tại TP Bà Rịa) về tội “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng liên quan trong vụ án, Nguyễn Hoàng Oanh (SN 1985, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) bị khởi tố về tội “Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Lúc này, Oanh xuất trình 1 giấy kết quả xét nghiệm âm tính, do Khoa xét nghiệm Bệnh viện (BV) Bà Rịa cấp lúc 8h ngày 31/8, có chữ ký của N.K.T. và đóng dấu của BV Bà Rịa.



Nghi vấn kết quả xét nghiệm trên là giả, tổ tuần tra mời Oanh về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Oanh khai nhận do ở gần nhà và biết bà Vũ Thị Kim Ánh có người nhà làm trong BV Bà Rịa, nên ngày 25/8, Oanh nhờ bà Ánh tìm người làm giúp giấy xét nghiệm âm tính, mà không cần phải đi xét nghiệm; sau đó được bà Ánh đồng ý.





Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm việc với bà Ánh, người này khai nhận, sau khi Oanh nhờ, Ánh đã gọi điện cho Vũ Văn Hoàng, là kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm của BV Bà Rịa (Hoàng là em rể bà Ánh) để nhờ Hoàng làm giúp giấy xét nghiệm âm tính.



Sau khi đồng ý giúp, Hoàng sử dụng máy vi tính để bàn trong Khoa xét nghiệm của BV Bà Rịa, vào mẫu Kết quả xét nghiệm Covid-19 có sẵn trong máy vi tính và đánh thông tin của Nguyễn Hoàng Oanh vào phiếu 'Kết quả xét nghiệm'. Sau đó, Hoàng dùng 2 tờ giấy A5 có đóng sẵn dấu tròn của Bệnh viện Bà Rịa ở góc trên cùng, bên trái bỏ vào máy in và in ra 'Kết quả xét nghiệm' của Nguyễn Hoàng Oanh. Hoàng ký vào mục người cấp giấy là N.K.T; kết quả xét nghiệm đề ngày cấp 28/8 và ngày 31/8.



Kết quả giám định của cơ quan công an xác định, chữ ký mang tên N.K.T. trên mẫu cần giám định khác với chữ ký mang tên N.K.T. trên mẫu so sánh.