Khởi tố người vợ dùng dao đâm chết chồng trong đêm ở Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về tội giết người, theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là anh N.T.D. (SN 2000, chồng của Hạ).