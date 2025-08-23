Khởi tố người vợ dùng dao đâm chết chồng trong đêm ở Phú Thọ

Minh Tuệ| 23/08/2025 13:46

Sau cuộc liên hoan, Hà Thị Lai Hạ cùng chồng về nhà rồi xảy ra mâu thuẫn, người vợ cầm dao đâm chết chồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về tội giết người, theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là anh N.T.D. (SN 2000, chồng của Hạ).

Hà Thị Lai Hạ bị khởi tố tội giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng 0h20 ngày 17/8, sau khi anh D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà, giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về kinh tế.

Sau đó, Hạ dùng dao, loại dao gọt hoa quả đâm 1 nhát vào mạn sườn bên trái anh D. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Cùng lúc này, ông N.T.M và bà H.T.T.H, là bố mẹ D. can ngăn nhưng không được.

Do vết thương nặng, D. ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà. Sau đó, nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đoạn video ghi lại hình ảnh Hạ dùng dao truy sát chồng.

Anh D. và Hạ kết hôn khoảng 5 năm, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ Hạ để điều tra vụ án mạng.

