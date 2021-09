Khởi tố người bố vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hôm nay (28/9) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh) về tội Cố ý gây thương tích.



Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Công để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến việc một bé gái 6 tuổi tử vong trên địa bàn.



Tại cơ quan công an, bước đầu ông Lê Thành Công thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 có đánh con gái là L.H.A. (sinh năm 2015).



Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu L.H.A. là Trần Thị Hoàng Đ. (sinh năm 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên panadol thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Niêm phong nơi ở bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu L.H.A đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc.



Đến 15h chiều 17/9, công tác pháp y tử thi đã được các cơ quan, đơn vị hoàn tất. Đồng thời, căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.



Ngày 17/9, cơ quan chức năng đã triệu tập ông Lê Thành Công đến cơ quan công an lấy lời khai, bước đầu tạm giữ hình sự để làm rõ sự việc. Báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng nêu rõ, trong giờ học online tối 16/9, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A6 trường Tiểu học Xuân Đỉnh thấy cháu L.H.A không vào học đã gọi điện cho phụ huynh thì được biết cháu đã mất.



Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.