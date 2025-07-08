Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận khoảng tháng 4/2025, do gặp khó khăn về kinh tế nên Tuấn đã tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác. Sau đó, Tuấn đăng các bài viết có nội dung kêu gọi hỗ trợ xây dựng lại chùa, hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ, qua đó chiếm đoạt tài sản của những người ủng hộ.

Ngày 5/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên. Đồng thời, ai là bị hại của vụ án, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Lô Q5 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (Số điện thoại: 0975.019.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.