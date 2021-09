Khởi tố hình sự đối tượng làm giả giấy đi đường tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội được Nguyễn Thị Thu Hồng, SN 1983, hộ khẩu thường trú Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang làm kế toán tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà, giới thiệu có thể đưa người từ Hà Nội về quê ở Nghệ An với chi phí 1.000.000 đồng/người. Sau khi đồng ý, các đối tượng cung cấp thông tin để đối tượng Hồng làm giả giấy đi đường với nội dung những người này là nhân viên của công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà. Sau đó, Hồng chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động về quê Nghệ An thì bị tổ công tác kiểm soát dịch tại Cống Chèm, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm kiểm tra.