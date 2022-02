Khởi tố Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID tội trốn thuế

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguỵ Thị Khanh (46 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội trốn thuế.