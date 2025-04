Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả cho trẻ em

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Các bị can gồm: Phạm Vũ Khiêm, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự.