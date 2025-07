Khởi tố giám đốc công ty biến dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm cho người

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp tại họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều 3/7.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh việc nhãn hiệu thực phẩm Ofood của Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food biến dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người là hành vi rất nguy hiểm, chưa thể đánh giá hết hệ lụy đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Trong đó, Đặng Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food) bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Hai bị can còn lại là Nguyễn Trọng Năng (điều hành, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Minh Phú và Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Dương) và Đỗ Thị Ngọc Mai (người đại diện pháp luật Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Phước Thành) cùng bị khởi tố về tội buôn lậu.