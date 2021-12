Khởi tố giám đốc CDC Nghệ An, Bình Dương liên quan vụ thổi giá kit test Việt Á

Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á về tội Đưa hối lộ; quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyển, Giám đốc CDC Hải Dương về tội Nhân hối lội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Thẩm, Kế Toán trưởng CDC Nghệ An, ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, ông Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cưng, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Binh Dương; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thuỷ, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT; Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á.

Các bị can trên bị khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.