Khởi tố gã đàn ông rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc 40 người phơi nắng giữa đường

Bùi Trường Sơn leo lên xe khách, rút chìa khoá rồi bỏ đi.

Khi đi đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), ô tô con nhãn hiệu Kia Canival BKS 30M-258.67 do tài xế Sơn cầm lái đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, nhảy lên cabin xe khách cãi vã với tài xế T.. Sau đó, Sơn rút chìa khóa của xe khách rồi bỏ đi.

Xe khách buộc phải dừng giữa đường Vành đai 3 trên cao, gây cản trở giao thông. Hàng chục hành khách phải chờ gần 1 giờ trong thời tiết nắng gắt.

Doanh nghiệp sau đó phải dùng chìa khóa phụ để tiếp tục hành trình.