Khởi tố đối tượng sinh năm 1995 đâm tử vong Thiếu tá công an

09/09/2025 11:16

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ty – đối tượng đã dùng dao sát hại một Thiếu tá công an xã – để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. 

Ty là đối tượng đã dùng dao sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc.

W-z6992236421294_a0697af7916dd8ca16e4ca6a890d3de1.jpg
Nguyễn Văn Ty tại cơ quan điều tra. Ảnh: HD

Như VietNamNet đã đưa tin, vào ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị K. (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Đến sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Ty.

Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến khu vực gần nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy nên đã truy đuổi. Tuy nhiên, khi đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì bị mất dấu vết đối tượng.

Tổ công tác sau đó chia nhau ra truy tìm trong khu vực rừng. Đến khoảng 11h, một cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát dao, dẫn đến tử vong tại chỗ. Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Ty.

Theo vietnamnet.vn
