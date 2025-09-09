Khởi tố đối tượng sinh năm 1995 đâm tử vong Thiếu tá công an

Như VietNamNet đã đưa tin, vào ngày 7/9, Nguyễn Văn Ty đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị K. (SN 1989) – là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Đến sáng 8/9, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc đã phân công tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực) truy tìm đối tượng Ty.