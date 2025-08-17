Khởi tố đối tượng lừa bán 16 nạn nhân sang 'tam giác vàng'

Lý Văn Sang (sinh năm 1998, trú tại xã Cam Phục, huyện Con Cuông cũ, tỉnh Nghệ An) từng có thời gian làm việc tại một công ty lừa đảo ở Lào. Sau khi về nước vào đầu năm 2024, Lý Văn Sang đã nảy sinh ý định lừa người dân tại các xã miền Tây Nghệ An để kiếm lời. Với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", Sang đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới để thiết lập đường dây lừa đảo. Sang đưa ra những lời hứa hấp dẫn như lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở và chi phí đi lại để dụ dỗ các nạn nhân.

Đối tượng Lý Văn Sang tại Cơ quan Công an. Ảnh: K.T

Từ tháng 3/2024 đến nay, Sang đã lừa bán 16 người dân tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu kinh tế ở Lào. Tại đây, các nạn nhân bị ép làm việc 17 tiếng mỗi ngày, giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo người Việt Nam. Nếu không lừa được tiền, họ sẽ bị đánh đập, chích điện và cắt lương. Nhiều nạn nhân đã phải bỏ trốn để trở về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Khi biết bị truy lùng, Lý Văn Sang đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8/2025, lực lượng Công an đã phối hợp bắt giữ Sang khi đang lẩn trốn tại một khu rừng núi hiểm trở ở xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an Nghệ An cũng thông báo những ai là nạn nhân của Lý Văn Sang hãy nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đi nước ngoài làm việc "việc nhẹ, lương cao" không mất phí. Trước khi quyết định, hãy tìm hiểu kỹ về địa điểm, công việc và thông tin người giới thiệu. Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, hãy kịp thời trình báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý.