Khởi tố đối tượng lừa bán 16 nạn nhân sang 'tam giác vàng'

17/08/2025 16:03

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Văn Sang về tội Mua bán người. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 16 nạn nhân sang các công ty lừa đảo ở khu vực "tam giác vàng" thuộc Lào.

Lý Văn Sang (sinh năm 1998, trú tại xã Cam Phục, huyện Con Cuông cũ, tỉnh Nghệ An) từng có thời gian làm việc tại một công ty lừa đảo ở Lào. Sau khi về nước vào đầu năm 2024, Lý Văn Sang đã nảy sinh ý định lừa người dân tại các xã miền Tây Nghệ An để kiếm lời. Với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", Sang đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới để thiết lập đường dây lừa đảo. Sang đưa ra những lời hứa hấp dẫn như lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở và chi phí đi lại để dụ dỗ các nạn nhân.

khoi to doi tuong lua ban 16 nan nhan sang tam giac vang hinh anh 1
Đối tượng Lý Văn Sang tại Cơ quan Công an. Ảnh: K.T

Từ tháng 3/2024 đến nay, Sang đã lừa bán 16 người dân tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu kinh tế ở Lào. Tại đây, các nạn nhân bị ép làm việc 17 tiếng mỗi ngày, giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo người Việt Nam. Nếu không lừa được tiền, họ sẽ bị đánh đập, chích điện và cắt lương. Nhiều nạn nhân đã phải bỏ trốn để trở về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Khi biết bị truy lùng, Lý Văn Sang đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8/2025, lực lượng Công an đã phối hợp bắt giữ Sang khi đang lẩn trốn tại một khu rừng núi hiểm trở ở xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an Nghệ An cũng thông báo những ai là nạn nhân của Lý Văn Sang hãy nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đi nước ngoài làm việc "việc nhẹ, lương cao" không mất phí. Trước khi quyết định, hãy tìm hiểu kỹ về địa điểm, công việc và thông tin người giới thiệu. Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, hãy kịp thời trình báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý.

Theo vov.vn
https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/khoi-to-doi-tuong-lua-ban-16-nan-nhan-sang-tam-giac-vang-post1223227.vov
Copy Link
https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/khoi-to-doi-tuong-lua-ban-16-nan-nhan-sang-tam-giac-vang-post1223227.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Khởi tố đối tượng lừa bán 16 nạn nhân sang 'tam giác vàng'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO