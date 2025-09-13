Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết tại Đắk Lắk

Chiều 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với phóng viên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).