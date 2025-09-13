Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết tại Đắk Lắk

13/09/2025 16:52

Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Chiều 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với phóng viên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận trong vụ thảm án Đắk Lắk gây chấn động - Ảnh 1.
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Khởi tố Nguyễn Nam Đại Thuận trong vụ thảm án Đắk Lắk gây chấn động - Ảnh 2.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt đối tượng

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi. 

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/khoi-to-doi-tuong-gay-ra-vu-tham-an-khien-3-nguoi-chet-tai-dak-lak-196250913160340957.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/khoi-to-doi-tuong-gay-ra-vu-tham-an-khien-3-nguoi-chet-tai-dak-lak-196250913160340957.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết tại Đắk Lắk
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO