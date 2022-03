Khởi tố cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế

Ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ án tại Công ty Dược phẩm Cửu Long.

C03 cũng khởi tố bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế.