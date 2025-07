Khởi tố cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng TPBank Đỗ Anh Tú

Chiều 7/7, thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Trong các bị can có ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) và ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.