Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả ở Bắc Giang

Ngày 20/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh (SN 1996, ở thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" quy định tại Điều 192 - Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố, tạm giam bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang phê chuẩn.

Nguyễn Văn Khánh (bên phải) bị khởi tố về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". (Ảnh CA Bắc Giang).