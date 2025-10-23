Khởi tố cha dượng dùng búa đinh bạo hành bé gái lớp 5

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé. Nam đã tát vào miệng, lấy thanh gỗ trên tủ đánh cháu và dùng búa đinh đánh vào vùng đầu của cháu L.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Ngày 19/10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.