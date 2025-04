Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường

Tối 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam; chủ trang TikTok Dưỡng Dướng Dường) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.