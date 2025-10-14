Khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Vnexpress, Dân Việt... ông Nguyễn Hoà Bình đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tiền ảo Antex

Trước đó vào chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.