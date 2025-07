Khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo cấp cao PJICO

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại PJICO và các đơn vị liên quan.

Chiều 7/7, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại PJICO.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam đối với một số bị can về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự.