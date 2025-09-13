Khởi tố, bắt tạm giam nguyên bí thư, chủ tịch TP Thanh Hóa và loạt cán bộ

Các bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam các ông Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn) để điều tra về tội nhận hối lộ; Hà Văn Hiếu (nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ông Cao Tiến Đoan bị bắt trước đó. Ảnh: CACC

Riêng bị can Cao Tiến Đoan, ngoài hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Đoan còn tiếp tục bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".