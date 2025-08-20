Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Trước đó, vào khoảng 22h35 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, chị N.T. (SN 1997) bất ngờ bị một người đàn ông lạ tấn công. Đối tượng liên tục đánh, đạp vào vùng đầu, mặt và bụng chị T., bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và người dân.

Đối tượng Đặng Chí Thành tại cơ quan công an.

Ngay trong đêm, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Đến sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt nhanh chóng xác minh và triệu tập đối tượng gây án. Người này được xác định là Đặng Chí Thành, trú tại chung cư 176 Định Công.

Hình ảnh camera an ninh tại hiện trường đã ghi lại toàn bộ sự việc, cho thấy cảnh đối tượng hành hung nạn nhân một cách dã man. Chị T. sau đó được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Làm việc với cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.