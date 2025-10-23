Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang, thêm tội danh cho Ngân 98

Đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Cùng ngày, lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường đã được thi hành - Thông tin trên chuyên trang Công an TPHCM cho biết.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, vụ án được mở rộng từ chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện. Trong quá trình kinh doanh, vào tháng 7/2024, cơ sở của Ngân bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Để tránh bị xử lý, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang được xác định đã nhờ Lê Sỹ Cường – một người quen ngoài xã hội – “chạy án” bằng cách đưa số tiền 8 tỷ đồng nhằm mục đích không bị xử lý theo quy định pháp luật.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn, lệnh khởi tố và bắt tạm giam được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định.