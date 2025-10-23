Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang, thêm tội danh cho Ngân 98

Đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Cùng ngày, lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường đã được thi hành - Thông tin trên chuyên trang Công an TPHCM cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, vụ án được mở rộng từ chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện. Trong quá trình kinh doanh, vào tháng 7/2024, cơ sở của Ngân bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.