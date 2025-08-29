Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Việc khởi tố 10 bị can liên quan tới vụ án hình sự “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án hình sự trên, cơ quan điều tra phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.