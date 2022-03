Khởi tố, bắt giam thêm 3 cán bộ liên quan

Như CAND online đã đưa tin, sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai)...

Sau khi thi hành các quyết định đối với ông Nguyễn Tấn Long, CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đồng phạm khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Công an khám xét nơi ở của một đối tượng trong vụ án. Quảng cáo Ngoài ông Long, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trương Thành Giàu, Phụ trách phòng 1, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Hồ Bá Minh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Biên Hòa. Các bị can trên bị bắt tạm giam do liên quan đến vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư.