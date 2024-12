Khởi tố, bắt giam kẻ hành hung cô gái sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Sau va quẹt trên đường Khánh Hội (Quận 4, TP.HCM), Bùi Thanh Khoa hành hung chị T.A. gây thương tích, nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan Công an. Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, thường trú Quận 10, hiện ngụ huyện Nhà Bè) về tội Cố ý gây thương tích. Các quyết định và lệnh đã được VKSND Quận 4 phê chuẩn. Bùi Thanh Khoa là kẻ tấn công một cô gái trên đường Khánh Hội, gây phẫn nộ trong dư luận. Cụ thể, sáng 9/12, chị Q.T.A. (23 tuổi, ngụ Quận 1) điều khiến xe máy SH lưu thông trên đường Khánh Hội, hướng từ Quận 7 qua cầu Kênh Tẻ. Khi đến trước nhà số 120-122 Khánh Hội, chị A. bị Khoa chạy xe Honda Air Blade biển số 59H1-547.48 ép sát vào lan can giữa đường, dẫn đến va quẹt. Bùi Thanh Khoa tại cơ quan điều tra. Sau đó, Khoa dừng xe, quay lại và hành hung chị A.. Hắn đánh mạnh vào mặt, đỉnh đầu và dùng chân đá vào mặt nạn nhân, khiến chị A. té ngã. Chỉ đến khi một tài xế xe 16 chỗ ở chiều ngược lại dừng xe can ngăn, Khoa mới rời đi. Chị A. đã trình báo sự việc tại Công an Phường 4, Quận 4, và đến Bệnh viện Quận 4 để khám vết thương. Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận chị A. bị bầm sưng vùng gò má phải và bầm niêm mạc môi dưới kích thước 2x2 cm. Chị A. cũng gửi đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý hình sự đối với Khoa. Một người đi đường đã cung cấp dữ liệu từ camera hành trình, làm rõ hành vi bạo lực của Khoa, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm. Theo Công an Quận 4, hành vi hung hãn, côn đồ của Khoa không chỉ gây thương tích cho nạn nhân mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, xảy ra tại nơi công cộng, gây bức xúc dư luận. Hoàng Thọ