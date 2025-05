Khởi tố, bắt giam HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý vì ăn chặn 2,7 tỷ đồng của cầu thủ

Khởi tố, bắt tạm giam 2 HLV bóng đá ăn chặn tiền của vận động viên.

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Đạo (sinh năm 1973) và Nguyễn Tý (sinh năm 1970), đều trú phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.