Khởi tố bà Hoàng Hường

Năm 2020, bà Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.

Cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng Hoàng Thị Hường đã có những lời lẽ ngụy biện cho hành vi của mình.﻿

"Về năng lực của tôi thì thật sự chỉ có tập trung cho việc bán hàng, KOL, cũng như tập trung cho quảng bá sản phẩm. Việc vận hành tôi giao cho một ê-kip khác. Các bạn ấy là người vận hành hoàn toàn ở đằng sau và tất nhiên thì dù lý do thế nào mình vẫn là người chịu trách nhiệm cho việc này. Do năng lực yếu kém, tôi không nhìn nhận ra được những việc làm chưa tốt trong quá trình vận hành, tôi chỉ tập trung hết cho việc bán hàng và quảng cáo".