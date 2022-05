Khởi tố 7 cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Trà Vinh vì tham ô

Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Lê Thị Mỹ Hồng. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH), TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Thị Mỹ Hồng (sinh năm 1973, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh), nguyên Trưởng phòng LĐ TB&XH TP Trà Vinh và 2 nguyên Phó trưởng phòng là Lê Thị Thanh Loan (sinh năm 1978, ngụ phường 1, TP Trà Vinh), Trần Văn Quí (sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

4 bị can còn lại gồm: Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1978, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Lâm Thị Huỳnh Thơ (sinh năm 1984, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Thi Hải Yến (sinh năm 1981, ngụ phường 8, TP Trà Vinh), Đỗ Văn No (sinh năm 1966, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can này nguyên là công chức LĐ TB&XH TP Trà Vinh.